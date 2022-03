Fynbo, er du bange?

Krigen har også sat sine spor på Fyn, hvor der de seneste dage er ankommet flere busser med flygtninge fra Ukraine.

- Man er da altid lidt bange

Vi gik på gaden for at spørge fynboerne, om de er bange eller frygter, at krigen kommer tættere på.

- Gør man ikke altid det, lød det fra Morten Sørup.

- Jeg håber da, vores regering eller andre regeringer finder en løsning på det her.