Ukrainske flygtninge viser udbombede bygninger: Engang var det mit hjem

Annavid oplevede kampene i Kharkiv, før hun flygtede fra sit hjemland. Rejsen fra Kharkiv til Polen tog flere dage for Annavid.

Situationen i Ukraine har fået mange til at skride til handling på Fyn. Blandt andet ved at køre busser til Polen og hente flygtninge. Hvis du overvejer at åbne dit hjem for flygtninge, kan du læse her hvilke overvejelser du bør gøre dig.