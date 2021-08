Fynboer i finalen efter bizart uheld på cykelbanen

Danmark er dog i OL-finalen efter det bizarre uheld.

Efter uheldet var spørgsmålet, om kommissærerne vurderede, at danskerne havde indhentet briterne, inden styrtet skete.

Reglen siger, at et hold skal være inden for en meter af modstanderen - så er modstanderen hentet. Det fremgår af Den Internationale Cykelunions (UCI) reglement.

- Et hold er indhentet, når modstanderholdet (mindst tre ryttere, der kører sammen), indhenter eller er inden for en meter af det (holdet, red.), lyder det i UCI-reglerne.