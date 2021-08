Guld-Viktors ungdomstræner: - Det må smage af mere

- Når man hele tiden ligger på 110 procent af, hvad man egentlig er i stand til, så er det jo en kæmpe forløsning. Der ligger meget blod og sved bag den præstation der, siger hans ungdomstræner.

Lennart Engler husker tydeligt, hvordan han selv som ung spiller drømte om det, Axelsen nu har udlevet.

- Vi kan jo selv huske dengang, vi var helt små og drømte om de store sportspræstationer. Fornemmelsen af at kunne fantasere og drømme. Den drøm har så levet i i ham i 16-17 år, siger han.

Flyver højt

For Lennart Engler er der ingen tvivl om, at Axelsen er et kæmpe forbillede, der sjældent er i konflikt med nogen og altid er positiv.

- At kunne holde benene på jorden og alligevel kunne flyve så højt. Ni ud af ti ville miste jordforbindelsen. Det vidner om, at han har og har haft de helt rigtige mennesker omkring sig, siger Lennart Engler.

Han tvivler på, at guldmedaljen i Tokyo bliver et punktum for Axelsens karriere:

- Det må smage af mere! En fodboldspiller bliver jo også ved med at score mål.