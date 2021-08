Fynboer sætter ny olympisk rekord

Dermed holder den danske kvartet også liv i håbet om at vinde guld i disciplinen, hvor danskerne forud for OL blev regnet som den helt store favorit blandt bookmakerne.

I mandagens kvalifikation handlede det om at blive blandt de fire bedste hold, for de fire hold kører tirsdag om de to pladser i OL-finalen, og Danmark sikrede sig pladsen i det fineste selskab.

Sikret plads i toppen

Danmark lagde sig i front for konkurrencen i tiden 3 minutter og 45,014 sekunder, og selv om både Australien og Storbritannien stadig mangler at køre kvalifikation, er Danmark altså sikret en plads blandt de fire bedste.

Det samme er Italien, der var på banen kort før danskerne. Italienerne slog Storbritanniens olympiske rekord fra 2016, men Italien havde altså kun rekorden i få minutter, inden Danmark slog den.

Danmark kørte mere end fem sekunder hurtigere end Storbritannien gjorde, da briterne slog OL-rekorden i 2016.

Danskerne var under et halvt sekund fra den verdensrekord, Danmark satte ved VM i 2020. Verdensrekorden lyder på 3 minutter og 44,672 sekunder.