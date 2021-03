Fynboerne kan nu skrive sig op til restvacciner

I den sydlige del af Jylland har man i en uge kunne skrive sig på venteliste til restvacciner mod covid-19, og fra fredag bliver det også muligt på Fyn.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

I Sønderjylland og Sydvestjylland havde 1.991 tilmeldt sig listerne, og af dem fik otte tilbudt en vaccine. Selvom det ikke er en stor andel, betegner koncerdirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, det som en succes.

Hvem kan tilmelde sig ventelisten? Personer, som allerede har en invitation til vaccination - uanset alder.

Personer på 70 år og derover - uanset om de har en invitation eller ej.

Her kan man melde sig på ventelisten: https://www.rsyd.dk/restvacciner

Tilmeldingen gælder kun for den pågældende dag, man tilmelder sig. Man skal altså dagligt forny sin tilmelding.

Man kan tilmelde sig frem til kl. 14 den pågældende dag, og tilmeldingen gælder for resten af dagen. Kilde: Region Syddanmark Se mere

- Det er meget vigtigt for os, at hver en dråbe af de vacciner, vi har, kommer borgerne til gavn. Derfor er hver eneste, der vaccineres med en restvaccine, en succes. Med erfaringerne fra Sydvestjylland og Sønderjylland ved vi nu, hvordan vi bedst muligt håndterer ventelisterne, så derfor tager vi nu Trekantområdet og Fyn med, så tilbuddet omfatter hele regionen, siger han.

30 minutter til vaccine

Det er borgere i nærheden af enten Odense Kommune eller Svendborg Kommune, der kan skrive sig på vaccinationsventelisten.

I øjeblikket er listen åben for personer, der i forvejen har fået en invitation til vaccination og personer på 70 år eller derover.

Har man skrevet sig på ventelisten og bliver ringet op med tilbud om coronavaccine, skal man kunne møde på vaccinationscenteret senest 30 minutter efter opkaldet.

Planen er, at aldersgrænsen skal flytte sig i takt med, at målgruppen for vaccinationsindsaten bliver yngre.