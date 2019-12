Mistanke om islamisk terror: Fyns Politi del af landsdækkende politiaktion

Opdatering Københavns Politi og PET bekræfter, at man har anholdt 20 personer, som har planlagt terror.

Over hele landet var politiet i gang med at gennemføre en større aktion onsdag eftermiddag. Det gælder også Fyns Politi.

- Jeg kan bekræfte, at vi er en del af en større landsdækkende aktion, siger Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent ved Fyns Politi.

Hun kan ikke udtale sig om, hvad aktionen går ud på, da den bliver ledet af Københavns Politi, men Københavns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at baggrunden for aktionen er mistanken om forberedelse af terrorangreb med et militant, islamistisk motiv.

Til gengæld kan Fyns Politi bekræfte, at dele af aktionen har fundet sted på fynsk grund. Hvor på Fyn, politiet har været til stede, kan Sunniva Pedersen-Reng ikke afsløre. Men det betyder ikke, at fynboer bør være bekymrede.

- Der er ingen fare på færde for almindelige borgere. De skal bare gøre, som de plejer, siger hun.

20 anholdte på 20 adresser

På et pressemøde klokken 17.00 bekræftede Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) at man har anholdt 20 personer rundt om i Danmark. Det er uvist, om der er nogle anholdt på Fyn.

- Der er ikke nogen på fri fod, og vi har styr på situationen, understregede Chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov på pressemødet.

Flere af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, hvor de vil blive sigtet for overtrædelse af Straffelovens paragraf 114, der omhandler terror.

- Det er vores vurdering, at de anholdte personer er drevet af et militant, islamistisk syn. Vi gør vores yderste for at bekæmmpe den meget alvorlig trussel, lød det fra chefpolitiinspektør og operativ chef i PET, Flemming Drejer.

Politi til stede på Nordfyn

En kilde oplyser til TV 2/Fyn, at politiet har været til stede ved en gård på det nordlige Fyn, og at aktionen var i gang onsdag eftermiddag omkring klokken 16.30.

Der været aktioner i syv politikredse inklusiv Fyn. Det drejer sig om København, Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Nordjylland