Fynsk erhvervsliv i venteposition: - Erhvervsdanmark skal køre

Flere fynske virksomheder sidder onsdag aften i møder om, hvordan de skal håndtere regeringens nye opfordringer.

Nils Thorborg fortæller til TV 2/Fyn:

- Lige nu sidder jeg i et direktionsmøde om, hvad vi lige skal gøre.

Onsdag aften opfordrede statsministeren alle private arbejdsgivere til at sørge for, at flest muligt arbejder hjemmefra, så de mindsker smittefaren.

Det er også, hvad de regner med at gøre hos Bluepack i Odense.

- I min virksomhed bliver dørene låst i morgen, og de medarbejdere der kommer, skal sidde med halvanden meters afstand. Man må ikke sidde sammen i kantinen, og man må kun spise sin medbragte mad, fortæller den administrerende direktør, Poul Strandmark.

Dyrene kan ikke undvære os

Hos Odense Zoo regner de også med at sende det personale hjem, der kan arbejde hjemmefra.

- Vi lukker ikke. Vi holder gang i alt hvad vi overhovedet kan, og det vi gør er, at vi lader alle medarbejdere der kan arbejde hjemmefra sende hjem i morgen, fortæller vicedirektør Nina Collatz Christensen, og tilføjer:

- Vi er i en krisesituation, men vi sikrer os at vi kan passe dyrene uanset hvilken situation vi står i.

Dyrepasserne og salgspersonalet bliver altså hvor de er, så den zoologiske have fortsat kan holde åbent.

- Det jeg har bemærket er, at man ikke må samles over 100 mennesker indendørs. Zoologisk have er udendørs. Vi lukker ikke, fortæller vicedirektøren til TV 2/Fyn.

Erhvervsdanmark skal køre

Den administrerende direktør i Bluepack hæfter sig ved statsministerens ord på pressemødet onsdag.

- Som statsministeren sagde, så skal Erhvervsdanmark gerne køre. Vi skal have noget at leve af , men vi skal selvføgleligt gøre det på en samfundsforsvarlig måde.

Men selvom han ved, hvordan han vil håndtere det i sin egen virksomhed, sidder Poul Strandmark også i venteposition. Han er også formand for Dansk Industri Fyn.

- Vi er indkaldt til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen i Dansk industri i morgen på skype, for at høre hvad vi gør, afslutter han.