Fynske børn samlede flere tons affald ind på en uge - Så meget fandt de i din kommune

I slutningen af marts drog børn fra skoler og daginstitutioner i hele landet ud i naturen for at samle affald.

Også på Fyn hvor der blev fundet enorme mængder engangsemballage – en affaldstype, som årets indsamling satte særligt fokus på, og som de frivillige indsamlere var blevet bedt om at tælle og registrere.

På landsplan blev der registreret 392.000 stykker engangsemballage – heriblandt 55.000 øl- og sodavandsdåser og 26.000 engangskopper.



- Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan finde så meget affald og så mange stykker engangsemballage i naturen, og det viser tydeligt, at vi som samfund har et problem med vores affald og omgang med ressourcerne, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse.

Rekordmange deltagere

De fynske indsamlere fandt lidt over 41.000 stykker engangsemballage, og samlet blev det til lidt over 12 tons affald svarende til lidt over en tiendedel af den samlede indsamling.

På kortet herunder kan du se, hvordan indsamlingen fordeler sig på de fynske kommuner.