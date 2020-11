Fynske borgmestre vil stoppe centralisering af børnekræftbehandling

Kære Sundhedsminister Magnus Heunicke,



Vi ti borgmestre på Fyn, Langeland og Ærø tillader os at henvende os til dig i anledning af en bekymring, vi har i forhold til børnekræftafdelingen på OUH i Odense.



Vi erfarer, at der er forslag - eller i værste fald planer - om at rykke børnekræftbehandlingerne til Rigshospitalet(!)



Ydermere skulle det samme gøre sig gældende for børnekræftafdelingerne på de andre to universitetshospitaler i Aalborg og Aarhus. Noget, som Regionsrådsforeningen opponerer kraftigt imod.



Denne bekymring og modstand vil vi også gerne flage herfra.



Det bekymrer os, hvis familier med kræftramte børn skal leve med yderligere trængsler end dem, de i forvejen har. At familier skal rejse til København fra hele landet i forbindelse med deres børns kræftbehandlingsforløb vil intet godt gøre. Hverken for barnet eller den omgivende familie, der i forvejen er hårdt presset. Vi ser for os en række familier, der presses og i værste fald splittes pga. en hård hverdag, der gøres endnu værre. Allesammen borgere, der har bopæl i bla. vores kommuner.



Følgeligt heraf mister de førnævnte universitetshospitaler tillige med vigtige specialer. Disse hospitaler har i forvejen et befolkningsunderlag på gennemsnitligt ca. 1 mio borgere, hvilket i alle tilfælde bør være kritisk masse nok for opretholdelse af specialer(ne).



Endvidere så anfægtes den faglige begrundelse (om der skulle være en sådan) tillige med af en række over- og speciallæger.



Vi beder om, at denne centralisering ikke gennemføres, da den - som beskrevet ovenfor - vil gøre skade på flere planer. Først og fremmest på familierne. Og så håber vi selvfølgelig heller ikke, at disse forlydender blot hviler på en misforståelse. I begge tilfælde vil vi anbefale en klar dementi ganske hurtigt.



Vi imødeser et hurtigt og klart svar fra ministeren.