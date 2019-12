To fynske fund på top 10 over arkæologiske fund

Slots- og Kulturstyrelsen kårede torsdag for tiende år i træk top 10 over arkæologiske fund i Danmark.

Og på listen, der ikke kårer en endelig vinder, er intet mindre end to fynske fund.

Herunder en hellekiste, der blev fundet på Langeland og viste sig at stamme fra bronzealderen. Og udenfor Odense er der fundet et sjældent gravanlæg.

De ti fund bliver kaldt de mest unikke i år og vækker stor begejstring hos kulturminister Rasmus Prehn (S).

- De mange arkæologiske fund, der bliver gjort hvert eneste år i Danmark, er med til at give os alle et bedre indblik i, hvordan vi engang har levet, og hvordan vores samfund og kultur har udviklet sig gennem tiden, siger han i en pressemeddelelse.

Stor bunke menneskeknogler

Hellekisten på Langeland åbenbarede sig for en kvinde, der gik tur på øens vestkyst. Efter en storm var en stor sten faldet ud af en skrænt og havde blotlagt en stor mængde menneskeknogler.

Det viste sig hurtigt, at der var tale om en hellekiste - en gravkiste lavet af flade sten fra bondestenalderen, og som tilsyneladende havde været brugt til at begraver flere mennesker.

I alt blev der fundet omkring 200 knogler, hvoraf de fleste var godt bevaret. Det er ifølge styrelsen ikke usædvanligt, når de har ligget i lerfyldt, langelandsk jord.

Et hidtil uset indblik

Ved Odense blev det unikke fund gjort i forbindelse med et nyt boligbyggeri ved Bellinge Fælled. Til at starte med var museet rykket ud for at undersøge en nedpløjet gravhøj, men det viste sig i stedet at være et ligbrændingssted.

Her er der i den yngre bronzealder kremeret et menneske, hvorefter der er blevet opført en høj af græstørv med en diameter på 23 meter og store sten placeret rundt om.

Udgravning af urner fra jernaldergravpladsen omkring den gamle gravhøj. Foto: Michael Borre Lundø.

Der kendes kun til ganske få lignende ligbrændingsteder i Nordeuropa, og fordi det er så velbevaret, har arkæologerne fået et hidtil uset detaljeret indblik i den tids begravelsesritualer, lyder det i pressemeddelelsen.

Bidrager med betydelig ny viden

Udover de to fynske bidrag til listen, er der også gjort unikke fund i blandt andet Kolding, Viborg og Vejle.

De er alle kommet i betragtning, fordi de er fundet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye videnskablige resultater.

Der skal ligeledes være tale om fund, der bidrager med betydelig ny viden til arkæologien og danmarkshistorien, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.