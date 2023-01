Fynske håndboldkvinder rydder bordet til sportspris

De fynske håndboldklubber kan lørdag gå hjem fra årets Sportslørdag med armene over hovedet.

Faktisk har Odense Håndbold så meget guld på holdet, at Årets Sportsnavn ikke gives til et enkelt navn i år.

En mere retvisende titel til prisen for årets fynske sportspræstation bør i år nemlig være Årets Sportsnavne.

Således er Odense Håndbolds Rikke Iversen, Althea Reinhardt og Mie Højlund alle tre vindere af prisen Årets Sportsnavn.



De tre håndboldkvinder vandt i 2022 EM-sølv med landsholdet og vandt samtidig DM-guld med Odense Håndbold for anden gang i træk.