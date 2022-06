Fynske kommuner betaler millionbøde for Fynbus

Kendelsen kommer efter at sagen begyndte i 2018 i forbindelse med et udbud om flextrafikkørsel. Dengang bød adskillige vognmænd ind på kørslen for personer med handicap og ældre, der ikke havde mulighed for at benytte offentlig transport.

Men det udbud blev af budgiverne angiveligt fortolket på forskellige måder

Bilerne, der skulle køre kørslerne skulle nemlig have plads til to kørestole og fem passagerer som mindstekrav. Trafikselskaberne ønsker kun at der skulle være plads til almindelige kørestole, men nogle bydere mente, at udbuddet skulle forstås således, at udbuddet skulle gælde store kørestole.

Det endte Klagenævnet for Udbud med at give medhold i, da formuleringerne i udbuddet kunne forstås sådan. Det samme gjorde Byretten i Svendborg.