Fynske museer kan ånde lettet op – får eftergivet lån for millioner

Rundt om på en række fynske museer kan man i dag ånde lettet op.

Det står klart, da Beskæftigelsesministeriet nu har besluttet at eftergive eller delvist eftergive en række gamle lån til seks fynske museer.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Læs også Fik fem millioner - og brugte dem: Nu skal de betales tilbage

På listen over fynske museer, der har fået penge, finder man blandt andre Dansk Forsorgsmuseum og Naturama. De to museer har fået henholdsvis 4,9 millioner og 2,2 millioner kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond fra midten af 90'erne og frem til 2012.

Det er disse lån, som de i alt 30 danske museer helt eller delvist eftergivet.

- Jeg synes, at sagen nu er landet rigtig fint. Det er lykkedes at lande en løsningsmodel, hvor vi både tilgodeser låntagerne, samtidig med at der også er penge til at hjælpe udsatte familier til at få nogle gode ferieoplevelser, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Den nye aftale vækker også glæde hos kulturminister Joy Mogensen (S):

- Nu er der endelig sat et punktum for et meget langt forløb. Jeg er glad for, at der er fundet den bedst mulige løsning, så kulturinstitutionerne kan få den afklaring, de har ventet på, siger kulturministeren.

De har lånt penge Dansk Forsorgsmuseum – 4,9 millioner

Fyrtøjet – 8,9 millioner fordelt over to lån

Øhavets Smakke- og Naturcenter – 5 millioner

Naturama – 2,2 millioner

Søbygaard – 3 millioner

Odense Bys Museer – 5,8 millioner Se mere

Opdateres