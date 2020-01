Fynske talenter vinder DM i Skills 

Det årlige danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, DM i Skills, fandt lørdag sine vindere.

I alt har 260 elever og lærlinge fra hele Danmark i dystet i 45 håndværksdiscipliner, og i fire tilfælde endte en fynbo med sejren.

Mathias Dan Olsen fra Serslev på Nordfyn blev med sin makker, Ditte Svane Jacobsen, kåret som vinder i disciplinen anlægsgartner.

Anders Kristian Bülow Andersen fra Søndersø vandt i kategorien autolakerer, mens Majlinn Bak fra Odense tog sejren som den bedste kosmetiker. Jacob Jonas Jørgensen blev kåret som den dygtigste møbelsnedker.

En personlig sejr

21-årige Majlinn Bak fra Odense, der til dagligt er kosmetikerelev hos Comwell i Korsør, kalder det uvirkeligt at vinde DM i Skills foran sine fem konkurrenter.

- Det er lidt uvirkeligt. Det var bare megafedt at være med, og jeg kunne ikke være gladere. Jeg har lagt så meget arbejde i det, så det er bare helt uvirkeligt at have vundet, siger hun.

Derfor er det også mest af alt en personlig sejr, men Majlinn Bak håber også, at det kan gavne hende på elevpladsen i Korsør.

- For det første er det en kæmpe personlig sejr, for jeg har altid været lidt usikker på, om jeg nu er god nok, til det jeg laver. Men jeg håber da, at det kan gavne mig på min elevplads og i forhold til kunderne fremover, siger Majlinn Bak, der er færdigudannet kosmetiker til sommeren 2021.

Skal fejres med en lur

Som anlægsgartner havde Mathias Dan Olsen og makkeren Ditte Svane Jacobsen 21 timer til at lave to klinkebelægninger i forskellige mønstre, en chaussestensbelægning i cirkelmøster, en støttemur af brosten, et vandbassin med en vandsten i samt beplantning og hegn rundt om.

Derfor er den 20-årige fynbo ved at være godt brugt, forklarer han.

- Jeg tror, det skal fejres med en god lang lur. Jeg skal hjem og sove, og så må jeg fejre det i næste weekend, for træt - det er jeg eddermame. Der har været så meget knald på. Vi har løbet rundt, og man er bare brugt nu, siger Mathias Dan Olsen.

Måske er det et udtryk for trætheden, men for Mathias Dan Olsen, der er lærling hos Holmegaard Anlægsgartner i Brenderup, er det svært helt at forstå, at han sammen med makkeren løb med sejren foran fire andre par.

- Det er mega surrealistisk. Det er ikke til at fatte. Jeg er helt vildt lettet og megaglad. Det er næsten ikke til at sætte ord på. Jeg er bare glad, siger han.

Drømmer om at blive selvstændig

Til maj er Mathias Dan Olsen færdiguddannet anlægsgartner fra Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, og så er den store drøm at blive selvstændig, forklarer han.

- Jeg har altid gået med en lille drøm i maven om at blive selvstændig og starte mit eget firma op fra bunden. Det er min store drøm for fremtiden.

Dertil kan sejren ved DM i Skills vise sig at blive vigtig for Mathias Dan Olsen, Majlinn Bak og de øvrige vindere ved konkurrencen.

Det vurderer Peter Skautrup, der er pressechef for DM i Skills, som er blevet afholdt hvert år siden 2011.

- Det betyder først og fremmest meget for de unges cv. Vi hører dem sige, at de bliver eftertragtede hos mestrene. Nogle bliver ligefrem headhuntet efterfølgende, så det har kæmpe betydning for dem, siger Peter Skautrup.

De mange vindere ved DM i Skills fik lørdag overrakt en statuette samt et diplom af statsminister Mette Frederiksen (S).