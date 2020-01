Gammel kending: OB henter forsvarsspiller hjem fra Sverige

Efter fem år vender Kasper Larsen hjem til OB.

Det har klubben lørdag morgen offentliggjort på sin hjemmeside.

Den 26-årige forsvarsspiller har fået en kontrakt, der løber frem til 2024. Og omgivelserne i Ådalen er velkendte for den nu tidligere IFK Norrköping-spiller.

Som ung slog han sine folder på akademiet i OB, og i 2012 fik han debut på førsteholdet, som han nåede at spille 84 kampe for.

- Det er specielt. Det er fantastisk. Det er jo med stolthed i stemmen, at jeg kan sige, at jeg er tilbage, siger Kasper Larsen til ob.dk.

Kasper Larsen bliver dermed den fjerde spiller, OB skriver kontrakt med i vintertransfervinduet.

Klubben har allerede offentliggjort, at man har skrevet under med lejespilleren Alexander Juel Andersen. Derudover har man offentliggjort, at de to offensivspillere Mart Lieder og Emmanuel Sabbi kommer til klubben til sommer.

Forstærkningen til defensiven glæder OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

- Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes os at få Kasper Larsen hjem igen. Han blev solgt som bare 22-årig og har fået erfaring i udlandet, og det er en helt anden spiller, der kommer hjem til Ådalen igen. Vi sender gerne spillerne ud i en ung alder, når vi føler, at de er klar til det, og når de så kommer tilbage, kan de bidrage med en masse i truppen, siger han.

Kasper Larsen blev i 2015 udlejet til FC Astana i Kasakhstan, hvorefter han blev købt af hollandske FC Groningen. I 2018 gik turen videre til IFK Norrköping i Sverige, hvor han har spillet, indtil han nu er vendt tilbage til Odense.

OB's nye spiller får nummer 5.