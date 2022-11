Gitte er afhængig af handicaphjælpere - men de er stort set umuligt at finde

- For at de kan få det til at løbe rundt, har de også lige nogle vikarstillinger rundt omkring.

Og Handicapbranchen Danmark savner, at der kommer mere fokus på handicaphjælperne, som han mener er fuldstændig overset af politikerne i valgkampen.

- Vi er lidt bange for at blive efterladt på perronen, når der skal postes løn ind i andre grupper, hvis ikke der bliver det i vores gruppe, altså handicaphjælpere, som er blandt de ringest lønnede overhovedet. Den har jeg slet ikke hørt nævnt i valgkampen, siger Michael Graatang.



Vil ikke tale løn

For nylig meldte Socialdemokratiet ud, at man vil afsætte tre milliarder kroner til løn af offentligt ansatte.

- Men igen bliver handicaphjælperne jo ikke nævnt, siger Gitte Reckendorff Nielsen.

Hun har fået besøg af den fynske folketingskandidat fra Venstre Marlene Ambo-Rasmussen for at gøre hende opmærksom på problemet med at rekruttere handicaphjælpere.

For Gitte Reckendorff Nielsen er der ingen tvivl om, hvorfor det er svært at rekruttere de hjælpere, hun har så hårdt brug for; det handler om løn.



Gennemsnitslønnen for en handicaphjælper ligger uden weekend- og nattillæg på 140 kroner i timen.

Er det nok?

- Nu har jeg selv arbejdet som handicaphjælper i mange år. Det er nogle år siden, og der fik jeg også mindre. Det vigtigste for mig dengang, det var faktisk arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Men jeg vil gerne anerkende, at selvfølgelig betyder lønnen også noget, siger Marlene Ambo-Rasmussen.

Mener du, at handicaphjælpere skal have mere i løn?

- Jeg vil ikke sidde og sige, om de skal have mere eller mindre i løn, fordi jeg værner om den danske model. Men jeg synes, at det er en ting, man burde kigge på, og det er også noget, jeg forestiller mig, at man kommer til at tale meget mere om, når de næste forhandlinger går igang, siger Marlene Ambo-Rasmussen.

For Gitte Reckendorff Nielsen, der ikke kan undvære hjælp, er der ingen tvivl:

- Jeg synes jo, de fortjener mere i løn, end de får. Men jeg synes også, at det er vigtigt at italesætte, at det er et virkelig værdifuldt arbejde, de har. Jeg er jo fuldstændig afhængig af mine hjælpere. Hvis jeg ikke havde dem, havde jeg ikke det liv, jeg har i dag, siger Gittte Reckendorff Nielsen.

Løn kan være et greb for at tiltrække eller fastholde sundhedspersonale, men der skal mere til end bare penge, mener to fynske folketingskandidater.