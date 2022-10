Oppe i årene og slidte: Sygefraværet er højt blandt de fynske SOSU'ere

Sygefraværet blandt SOSU-personale er rekordhøjt, det viser en ny opgørelse fra SMV Danmark.

Mens sygdom på landsplan betyder 21 fraværsdage om året for hver SOSU-medarbejder, ligger både Nordfyns Kommune og Odense Kommune over.

I Nordfyns Kommune ligger talle på 22,5, og i Odense er det 24,1 dage om året.

Ifølge Danmarks Statistik, så ligger den gennemsnitligt fravær for ansatte i kommuner på 13,17 dage om året. I private virksomheder er tallet helt nede på 6,83 dage.

Oppe i årene og slidte

Og det er altså ikke tal, der overrasker Mogens Bak Hansen, der er direktør for Social og Arbejdsmarked i Nordfyns kommune.

- Jeg kan godt genkende de tal. Der er ingen tvivl om, at vi i Nordfyns Kommune, som alle andre kommuner, inden for det her område har et meget højt sygefravær, siger Mogens Bak Hansen.

I Nordfyns Kommune har corona-pandemien øget sygefraværet, og samtidig er en stor del af medarbejderne oppe i årene og slidte, hvilket også giver et højere sygefravær.

- Vi har medarbejdere, der er godt oppe i årene, og tidligere har vi ikke været gode nok til at passe på dem, siger Mogens Bak Hansen.

Mogens Bak Hansen gør opmærksom på at meget af sygefraværet er langtidssygemeldinger, hvilket gør det nemmere at planlægge med.

Men hvis sygefraværet gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen, så kan det gå ud over det psykiske arbejdsmiljø.



Flere hænder

Derfor kalder det på politisk løsninger. Både Jens Henrik Thulesen Dahl og Rasmus Helveg Petersen kan godt, se at der er et problem.

De vil begge have flere hænder til opgaverne. Men de har forskellige bud på, hvad der kan få flere hænder til.

- Vi vil i Radikale Venstre skaffe 50.000 ekstra på arbejdsmarkedet igennem reformer, blandt andet på skattesystemet, siger Rasmus Helveg Petersen, der også vil skaffe flere hænder ved at rekruttere fra udlandet.

Men i Danmarksdemokraterne er man ikke helt enige.

- Det det handler om er at give nogle bedre rammer og forhold for dem, der er der, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, der blandet andet vil give ufaglærte opkvalificering.

Begge kandidater er dog enige om, at faget ikke bliver reddet alene ved at hæve lønnen.

- Det hjælper jo ikke noget, hvis der er et arbejdsmiljø, der ikke er til at være i, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Tag den store kandidattest og se, hvem af de fynske kandidater du er mest enig med.