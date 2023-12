Glad for livet efter Christiansborg: - Jeg kan bedre lide den her version af mig selv

- Jeg synes, at det var fantastisk at sidde i Folketinget. Og samtidig er jeg helt vildt glad for ikke at gøre det mere. Jeg skulle noget andet.

Ordene falder prompte fra Johanne Schmidt-Nielsen, der som kun 39-årig kan kigge tilbage på en solid politisk karriere som leder af Enhedslisten, en position hun forlod i 2019 efter 12 år i Folketinget.

Afgangen skyldtes partiets rokadeprincip, så den var nødvendig, men ikke synderligt ønsket. Set her gennem de sidste dråber af 2023, er hun dog ikke i tvivl om, at det var det rette for hende.

- Jeg kan bedre lide den måde, jeg møder andre mennesker på nu, end da jeg sad i Folketinget. Dengang var der den konstante oplevelse af at være i konflikt eller krig med andre. Selvom jeg af natur er tillidsfuld i mødet med nye mennesker, så endte det politiske liv med at gøre mig at gøre mig mistroisk over for nye mennesker. Jeg tænkte automatisk: Hvad vil du mig?