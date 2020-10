GOG taber European League-åbningskamp i sidste sekund

Håndboldholdet GOG tog tirsdag hul på gruppespillet i European League, og det blev en bitter start set med danske briller.

Det fynske mandskab tabte på udebane med 28-29 til schweiziske Kadetten Schaffhausen efter en pausestilling på 14-13 i hjemmeholdets favør.

GOG var foran med to scoringer med otte minutter igen og så ud til at have styr på kampen, men lukkede så Kadetten tilbage i opgøret.

I de døende sekunder fik schweizerne et straffekast, som Gábor Császár satte i nettet efter tidens udløb og afgjorde kampen.

Fløjspilleren Emil Jakobsen var toneangivende for GOG og blev dansk topscorer med ni mål på ti forsøg.

Også Simon Pytlick viste sig flot frem med seks scoringer, mens Mathias Gidsel, der mandag blev udtaget herrelandsholdet for første gang, nettede fire gange.

GOG er det eneste danske hold i herrernes European League-gruppespil. Turneringen rangerer lige under Champions League og svarer til det, der tidligere hed EHF Cup.

Næste opgave i turneringen for GOG er hjemmekampen mod Eurofarm Pelister.