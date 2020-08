Google fylder Jysk Fynske Medier med støtte

Hele 19 medier under paraplyen Jysk Fynske Medier får nu penge fra den amerikanske techgigant Googles nødhjælpsfond.

Ifølge Mediawatch kan i alt 27 danske lokale og regionale medier se frem til støtte fra den nystiftede Google-fond; Google Emergency Relief Fund.

19 af de 27 medier hører til under Jysk Fynske Medier og tæller både Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis.

Med Google som kilde skriver Mediawatch, at der støttes med beløb "på mellem 5.000 og 30.000 dollar - med et koncernloft for titler, der er en del af samme medieselskab, på 85.000 dollar.

Med andre ord får de 19 medier under Jysk Fynske Medier godt 534.000 kroner af Google.

Jysk Fynske Medier som støttes af Google Amager Bladet, Nørrebro/Nordvest Bladet, Valby/Kgs. Enghave Bladet, Vesterbro Avis, Østerbro Avis, Frederiksberg Bladet, Vanløse Bladet

Århus Stiftstidende

Dagbladet Holstebro-Struer

Dagbladet Ringkøbing-Skjern

Folkebladet Lemvig

Fredericia Dagblad

Fyens Stiftstidende

Fyns Amts Avis

Horsens Folkeblad

JydskeVestkysten

Randers Amtsavis

Vejle Amts Folkeblad

Viborg Stifts Folkeblad Kilde: Mediawatch Se mere

Fakta om Google Emergency Relief Fund Google Emergency Relief Fund blev i foråret oprettet, som nødhjælpsfond til lokale og regionale medier i verden. Det er især medier, som er ramt af coronakrisen og den medfølgende hårde opbremsning på annoncemarkedet. Fonden opererer globalt og modtog i omegnen af 12.000 ansøgninger om støtte. Godt 5.600 lokale og regionale medier i 115 lande har fået tildelt støtte. Kilde: Google Se mere

Får penge fra fjenden

Med støtten stikker Jysk Fynske Medier hånden ned i den pengekasse, som direktør Jesper Rosener flere gange har givet skylden for danske mediers indtjeningsproblemer.

I et interview med TV 2/Fyn sagde Jesper Rosener i september sidste år således, at de lokale mediers overlevelse afhænger af de annonceindtæger, som i stedet går til Google.

I modsætning til mediehuse som Jysk Fynske Medier producerer Google ikke eget indhold, men er i stedet en platform, der formidler andres indhold og samtidig viser blandt andet annoncer.

- Det er direkte påvirkende i forhold til vores muligheder for at drive nærdemokrati. De penge, der går til det her, går til udlandet. Det går altså fra demokratiet - nemlig nyhedsdækningen.

- Når annoncer forsvinder - og det gør de i en kæmpe fart lige nu, fordi de ryger ud af landet til de her techgiganter - så er der færre penge til at drive lokale og regionale nyhedsmedier. Det kan betyde, at vi er nødt til at have færre journalister og i sidste ende også færre medier, sagde Jesper Rosener dengang.

Jesper Roseners profeti om færre ansatte blev ganske kort efter til virkelighed med en varsling om nedlæggelse af 150 stillinger - heraf 55 redaktionelle stillinger.