Gulerødder er superfood: Tre ting du ikke vidste om den værdifulde grøntsag

De gavnlige stoffer i gulerødder, falcarinol og falcarindiol, forekommer i meget høje niveauer i gamle gulerodssorter og vilde sorter, hvor de beskytter guleroden mod svampeinfektioner.

Men i almindelige gulerødder fra supermarkedet er der altså nok til at få den gavnlige effekt.

Hjerteforeningen: Superfoods er et modeord

Gulerødder er ikke de første til at blive udnævnt til såkaldte superfoods, der i bedste mening giver håb om, at man kan redde sig selv fra alvorlige sygdomme, gøre dig smukkere eller slankere.

Tidligere er andre grøntsager, makrel, havregryn, rugbrød, nødder, æg og bælgfrugter også blevet udnævnt af eksperter som superfoods.

Hjerteforeningen er enig i, at det er en god idé at spise masser af grøntsager eller andre ekstra sunde fødevarer. Alligevel er man påpasselig med at stemple specifikke fødevarer som superfoods.

- Superfoods er et modeord for fødevarer, som potentielt indeholder en stor koncentration af næringsstoffer, som vitaminer, mineraler, antioxidanter og sunde fedtsyrer – ofte i koncentreret form. De lovprises for angiveligt at have en række ekstraordinære egenskaber som at være slankende, styrke fordøjelsen og immunforsvaret og virke forebyggende på hjerte-kar-sygdomme, siger Natasha Selberg, der er sundhedskonsulent i Hjerteforeningen.

- Mange af dem har dog ikke videnskabelig dokumentation for, at de virker helbredende eller på anden måde særligt godt, så derfor bør man ikke gå ud fra, at de er et afgørende supplement i en i øvrigt varieret kost, fastslår hun.