Gustav får 13.000 kroner tilbage i skat: Se, hvor mange penge fynboerne i alt skal have tilbage

En af dem, der skal have penge tilbage, er 24-årige Gustav Kramer, som er studerende og bosat i Odense. Han skal have 13.000 kroner tilbage, og pengene ryger direkte ind på opsparingen.

- Det er bevidst, men det er ikke bevidst, at det skulle være så mange penge. Jeg har sat min forskudsopgørelse sådan, at jeg var sikker på ikke at gå i minus.

- Jeg ser det som en bonus. Jeg tænker ikke over, at det kunne være fordelt over hele året. Det er en positiv ting, når jeg skal have så mange penge udbetalt på én gang, siger Gustav Kramer.

Skal helst gå i nul

Selvom udbetalingen er en festdag for mange, er det dog, som Gustav Kramer nævner, et udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2021.

- Jeg kan godt forstå, hvis de fleste ønsker at få penge tilbage, men udbetalingen af overskydende skat, er et udtryk for, hvor god man er til at lave ens forskudsregistrering. Man skal selvfølgelig helst gå i nul, det er formålet, siger Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

De knap 300.000 fynboer, der skal have overskydende skat tilbage, får i gennemsnit 4.989 kroner.

De fynboer, der i årets løb har betalt for lidt i skat og skal betale restskat, skal i gennemsnit betale 7.103 kroner tilbage.