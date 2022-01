Hård kamp for GOG-stjernen: Gidsel bliver på hotellet under træning efter slag

- Han er hjemme på hotellet og har fået et slag til maveregionen. Lige nu får han den ro og pause, han skal have, og så håber vi, at han er klar til at spille. I hvert fald på torsdag, siger han.

Med torsdag refererer landstræneren til første kamp i mellemrunden. Det vides endnu ikke, hvem modstanderen bliver her, men Danmark har allerede sikret sig adgang.

Danmark vandt

Lørdagens sejr sikrede nemlig Danmark gruppens førsteplads og to point med videre. Mandag venter sidste gruppekamp mod Nordmakedonien, men den er uden betydning for Danmarks videre færd.

Med fire dage til næste betydende kamp er Nikolaj Jacobsen endnu ikke bekymret for, om Gidsel kan komme i spil.

- Nej, så langt er vi ikke. Der skal lige gå en dag eller to mere, inden det begynder at bekymre mig. Lige nu er han da ramt, og han er heller ikke med i dag, siger han.