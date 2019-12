Hælervarer for en kvart million kroner fundet på Fyn

Fyns Politi har fundet hælervarer til en værdi af 269.108 kroner hos formentlig intetanende privatpersoner.

Efterforskningen er stadig i gang, og når den er afsluttet, vil alle hælervarer forhåbentlig vende tilbage til alle deres rette ejermænd.

Fyns Politi anholdt 29. oktober 2019 en 61-årig mand og hans 30-årige søn på deres bopæl i forbindelse med hæleri og med en formodning om op til flere indbrud. Dengang udtalte Fyns Politi, at begge mænd ikke var "særligt kendt" af politiet i forvejen.

Efterforskningen peger på, at de to sigtede har solgt designervarerne videre til intetanende privatpersoner.

Hælervarerne er fundet ved forskellige privatpersoner i blandt andet Nordjylland, Aarhus og Odense og er nu beslaglagt.

En af de hælervarer, som er i Fyns Politis besiddelse. Foto: Fyns Politi

Onsdag skal de to mænd for retten igen, hvor Fyns Politi vil bede om fristforlængelse, fordi der stadig er brug for mere tid til at efterforske.

Mange af designermøblerne er i perfekt stand, og det kan derfor være svært at afgøre, hvor præcist de oprindeligt havde hjemme.

Købt i god tro

Det er særligt ærgerligt for de intetanende privatpersoner, der højst sandsynligt har handlet i god tro. De har købt en hælervare, som politiet nu beslaglægger, så de mister umiddelbart de penge, de har kastet efter varen.

- Vi anbefaler, at man tænker sig godt og grundigt om, når man køber brugte ting særligt på nettet. Specielt ved designervarer og andre ting, hvor prisen er høj, og hvor ”ejeren” ikke kan fremvise en kvittering eller et andet form for bevis for ejerskab, der bør borgere være særligt agtpågivende. Det er ærgerlige penge at tabe og specielt i den prisklasse, siger Finn Wegner fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Fyns Politi har valgt ikke at sigte de privatpersoner, der har købt tingene, da det kan sandsynliggøres, at hælervarerne er købt i god tro.