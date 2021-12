Har du styr på, hvornår og hvor meget du skal rydde fortovet?

Ved Odense er der natten til fredag målt 18,6 minusgrader, og ved Årslev er der målt 18,4 minusgrader.

I den forbindelse har flere fynboer spurgt TV 2 Fyn, hvordan reglerne for snerydning på fortovene er, og hvad der sker, hvis de ikke bliver overholdt.

Sådan er reglerne

Lad os slå fast med det samme. Det er husejerne, der har pligt til at rydde sne væk fra fortovet.

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem klokken 7 om morgenen og klokken 22 om aftenen. Det oplyser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Med andre ord skal du altså ikke stå op om natten for at finde sneskovlen frem. Om søndagen kan du desuden sove længe. Her er det først fra klokken 8 om morgenen, du skal rydde fortovet.

Nogle husejere skal rydde kørebanen også

Ligger dit hus derimod på en privat vej, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti.

For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Vær opmærksom på, at saltet mister sin virkning, når der er mere end ti frostgrader. Saltningen har allerede nedsat effekt ved seks frostgrader. Du kan alternativt vælge at smide grus, så folk ikke glider så let, men grus er ikke så effektivt som salt, da det ikke smelter is og sne.

Rydder du ikke sne på dit fortov, efter det har sneet, risikerer du at få en bøde af politiet. Bøderne uddeles dog sjældent, og du behøver ikke tage hjem fra arbejde eller skole for at rydde sne, men du skal sørge for at få det gjort, så snart du kommer hjem, og så snart det er holdt op med at sne.

Erstatningskrav mod husjeren

Hvis der er en person, der falder og slår sig på dit fortov, fordi du ikke har ryddet fortovet, kan vedkommende rejse erstatningskrav mod dig.