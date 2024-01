Her er de nominerede til Årets Fund på Fyn

Philip Kryger Boe, Nicoline Tang, Frederik Hinding og Caroline Mouritsen

U-17 holdet fra Odense Badminton Klub vandt i august EM for hold, som blev afholdt i Litauen. Det er for den præstation, at de fire er nomineret til Årets Fund. De fire står på skuldrene af en gigant, da Viktor Axelsen var med til at vinde samme titel i 2009 for Odense Badminton Klub.