Her er de nominerede til Årets Fynske Fund

Der er lagt op til et brag af en fest, når Sportslørdag løber af stablen på næste lørdag den 12. marts.

Her har store som små fynboer mulighed for at prøve skøjteløb, bueskydning, curling, banecykling og bowling, når Odense Idrætshal, bowlinghal, isstadion og cykel- og atletikarena danner rammen om en lørdag i sportens tegn.

Udover muligheden for at møde fynske sportsstjerner, maskotter og passionerede foreninger, så vil der tradition tro også blive uddelt en række priser.