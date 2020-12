Her kan du blive vaccineret: - Vi arbejder mod uret for at få alt på plads

Der går ikke lang tid, før de første danskere kan smøge ærmet op og modtaget et stik og en covid-19-vaccine. Og allerede nu er det blevet bestemt, hvor det kommer til at foregå for fynboerne.

I alt kommer der til at ligge to vaccinationscentre på Fyn. Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Allerede i begyndelsen af januar er vi klar til at begynde at vaccinere på vaccinationscentrene i takt med, at vi får flere vacciner Kurt Espersen, koncernchef i Region Syddanmark

- Jeg har svært ved at finde ord for, hvor stor en indsats både vores kliniske og administrative medarbejdere har leveret, lyder det fra koncerndirektøren i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

- I snart et år har de kontinuerligt og utrætteligt løst de svære opgaver, som er blevet lagt foran dem, og alligevel formår de på rekordtid at stable vaccinationscentre på benene, finde løsninger for vaccinationerne på plejehjemmene og lave et setup for vaccinationen af sundhedspersonalet. Det er ganske enkelt imponerende.

Centrene vil blive placeret på Ryttervej 63 i Svendborg og Athenevænget 2-4 i Odense.

Udsatte er først i køen

Borgere, der ikke er en del af en risikogruppe, må dog i første omgang væbne sig med tålmodighed. Vaccinen vil først blive tilbudt til de mest udsatte.

Det dækker over borgere på plejehjem, personale på plejehjem og udvalgte medarbejdere i sundhedsvæsenet samt ældre- og socialområdet, da de er mest udsat for smitte.

De næsten i køen bliver borgere over 85 år, der bor i deres eget hjem, udvalgte ældre over 65 år, der modtager hjemmepleje, og borgere under 65, der har en øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med coronavirus.

- Vi arbejder mod uret for at få alt på plads, så vi kan begynde at vaccinere syddanskerne, når vaccinerne bliver godkendt og ankommer i regionen. I de første dage vil vi vaccinere ude på plejehjemmene og medarbejderne på sygehusene, men allerede i begyndelsen af januar er vi klar til at begynde at vaccinere på vaccinationscentrene i takt med, at vi får flere vacciner, siger Kurt Espersen i pressemeddelelsen.

Syv vaccinationscentre til Region Syddanmark Odense – Athenevænget 2-4, 5250 Odense S

Svendborg – Ryttervej 63, 5700 Svendborg

Esbjerg – Randersvej 42, 6700 Esbjerg

Sønderborg – Ellegårdvej 16, 6400 Sønderborg

Aabenraa (Rødekro) – Skånevej 5, 6230 Rødekro

Kolding – Adressen for vaccinationscenteret i Kolding er endnu ikke endelig på plads

Vejle – Adressen for vaccinationscenteret i Vejle er endnu ikke endelig på plads

Vent på et brev

Planen er, at vaccineindsatsen skal opskaleres, efterhånden som de første grupper af danskere bliver vaccineret.

Det forventes, at der i første omgang vil ankomme doser, der rækker til 300.000 danskere. Vaccinen fordeles ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal. Grønland og Færøerne får også deres andel.

Som borger skal man endnu ikke selv foretage sig noget aktivt i forbindelse med vaccinen. Ifølge koncerndirektøren vil man få tilbuddet om vaccine tilsendt i sin digitale postkasse eller som brevpost, når det bliver ens tur.

Her fremgår det, hvad man skal gøre, hvis man ønsker at benytte sig af tilbuddet.