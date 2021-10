Historisk lave priser: - Jeg vidste, det ville koste mig 20.000 kroner at være på arbejde i dag

Oveni at indtægterne falder i takt med, at priserne på smågrise falder, bliver man yderligere presset af, at omkostningerne til foder er højere end normalt. Alligevel er man nødt til at holde gang i produktionen, mener Mikkel Grubbe.

- Jeg kan godt stoppe med at løbe søerne i dag, men så hvis prisen er rigtig god om et år, så har jeg ikke nogen grise at sælge, og så er det jo rigtig galt. Så er det dobbelt så slemt, som det kunne have været - så jeg har ikke noget valg, siger han.

Direktør: Aflivninger kan blive nødvendige

Svineproducenter i hele landet er presset af, at efterspørgslen på danske grise er faldet i udlandet.

Faldet hænger blandt andet sammen med, at økonomien i at producere grise for tiden er dårlig i Tyskland, mens man i Polen siden i sommer har kæmpet med udbrud af afrikansk svinepest.

Og i yderste konsekvens, kan det betyde, at man må aflive grise frem for at sælge dem, fortæller Torsten Simonsen, der er direktør i virksomheden DTL, der producerer og omsætter smågrise.

- De seneste tre uger har vi solgt omkring 25 procent færre grise. Det betyder, at presset kun vokser lige nu. Der kan ikke findes plads i staldene ude i Europa, siger Torsten Simonsen til tv2.dk.



- Hvis grisene bliver ved med at hobe sig op, kan vi komme derhen, hvor vi bliver nødt til at aflive grise. Jeg håber ikke, at det bliver aktuelt, men truslen er til stede, siger han.