Hjælp til Vollsmose: Jysk ghetto inspirerer til håndtering af smitte

Tirsdag er Lena Hybschmann sammen med en kollega i gang med at uddanne kommende corona-ambassadører i Gellerupparken i Aarhus. De skal ud på gaderne i bydelen og være med til at oplyse om corona, test og snart også vaccinerne.

Og netop de frivillige, lokale beboere er blevet en vigtig del af arbejdet med at holde smitten nede i Aarhus Kommunes socialt belastede boligområde, Gellerupparken.

- Vi kunne ikke have undværet guiderne her. De når borgere, vi ikke kan nå ad vores egne kanaler til kommunikation om corona. De hjælper blandt andet med at få informationer hurtigt ud til mange. De har store fællesgrupper på de sociale medier, hvor de kan dele de informationer, siger Lena Hybschmann, projektleder for covid-19-indsatsen i de udsatte boligområder.

Lena Hybschmann er ved at uddanne frivillige coronaambassadører i Gellerupparken i Aarhus, der er et boligområde lig Vollsmose i Odense.

Idéen opstod i august, da Aarhus Kommune blev kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi smittetallene i Gellerup pludselig var alt for høje. Den var en del af tre vigtige indsatser Aarhus Kommune dengang gik i gang med. Det fortæller stadsdirektør Niels Højberg:

Corona har lært os, at alt hurtigt kan ændre sig Lena Hybschmann, projektleder

- Vi gjorde tre ting samtidigt. Først og fremmest aktiverede vi civilsamfundet i form af alle de etniske minoriteters egne foreninger. En anden ting var en kommunikationsindsats, hvor vi gjorde informationerne nemmere at forstå med piktogrammer, lyd og videoer med humor. Det sidste var udvidet test, der var etableret 24 timer efter, vi fik henvendelse fra styrelsen, siger han.

På knap tre uger var den massive indsats med til at slå smitten i bydelen ned.

Indsatsen stoppede dog ikke ved den milepæl. For ligesom i resten af landet var Aarhus Kommune også udfordret med høje smittetal i december inden anden nedlukning. Derfor fortsatte corona-ambassadørernes arbejde og en del af de andre indsatser som udvidet testmuligheder.

I januar, februar og begyndelsen af marts har kommunen haft en flad kurve, mens smitten har været stigende i blandt andet Odense og Ishøj, hvor det især er udsatte boligområder som Vollsmose, der er ramt.

Erfaringer fra Aarhus Tre indsatser, der gjorde en forskel i Gellerup i august. Inddragelse af lokale foreninger til at løse udfordringen. Mobile testenheder til test i de ramte boligområder og af kommunens egne medarbejdere i social- og sundhedssektoren. Massiv kommunikation på mange kanaler for at nå målgruppen hurtigt. Aarhus Kommune blev kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed 3. august, da der var registreret 78 nye smittede i Århus - 44 af dem med anden etnisk herkomst. 28. august var smitten slået ned under 10-12 dagligt smittede. I december oplevede var der igen et mindre udbrud i bydelen Brabrand, men der har siden været en stabil lav smittekurve i Aarhus. Aarhus Kommune har siden august fortsat det tætte samarbejde med foreningerne og uddanner stadig flere frivillige corona-ambassadører. Derudover kører der stadig permanent testenhed rundt i Gellerup. Se mere

Alt kan hurtigt ændre sig

Niels Højberg tror, at det vedvarende tryk på indsatserne i Gellerupparken har været med til at sikre et lavt smittetryk - med det forbehold, at det hurtigt kan vende.

- Vi er selvfølgelig bekymrede for, at der pludselig sker en drejning. Derfor er vi glade for den kæmpe indsats, som blandt andet ambassadørerne gør, siger han.

Lena Hybschmann understreger som sin stadsdirektør, at den store usikkerhed om udviklingen af smitte stadig er en faktor hver dag.

- Corona har lært os, at alt hurtigt kan ændre sig. Lige nu har vi pæne tal, men det er ikke sikkert, det ser sådan ud i morgen, siger hun.

Odense er i gang

I Odense Kommune kender de allerede til de gode erfaringer fra Aarhus, og her har de også ladet sig inspirere af flere af tiltagene.

Blandt andet indledte man i efteråret et samarbejde med de lokale foreninger i Vollsmose og begyndte som i Aarhus at uddanne ambassadører. Det arbejde blev stoppet, da anden nedlukning kom, men nu er indsatsen i gang igen.

Der er fortsat høje smittetal i Vollsmose. De bruger nogle af de samme metoder nu, som man tidligere har gode erfaringer med fra Gellerupparken. Foto: Rasmus Rask

