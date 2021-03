Færre smittede: Stort fald i incidenstallet for Vollsmose

Antallet af nye smittede med coronavirus er faldet i Vollsmose.

Det viser de seneste tal fra Odense Kommune.

I løbet af det seneste døgn er der konstateret fem nye smittetilfælde, mens der i den seneste uge er registeret i alt 73 nye smittede i Odense-bydelen. Dermed er incidenstallet tirsdag 798,4. Mandag var tallet 951,5.

Selvom smittetallet er faldet i Vollsmose, er incidenstallet i bydelen forsat meget høj i forhold til resten af kommunen. Men med det nye smittefald kommer kommunens samlede incidenstal for første gang i lang tid under 100 og ligger tirsdag på 98,6.

Betydning for Odenses genåbning

Hvis incidenstallet i Odense Kommune bliver under 100, er kommunen under en grænse, som kan være afgørende for den yderligere åbning af samfundet.

Derfor er smitteopsporingen i Vollsmose, hvor coronaudbruddet er størst, intensiveret den seneste tid, og mandag fik regeringen opbakning til at benytte tvungen isolation i Odense-bydelen. Hvis smittede borgere nægter at isolere sig, vil det kunne koste en bødestraf.

Derudover støtter et politisk flertal, at det i Vollsmose skal koste en bøde, hvis man ikke følger kravet om at bære mundbind indendørs i arkader, supermarkeder og butikker.

I hele Odense Kommune er der i løbet af det seneste døgn konstateret 20 nye smittetilfælde, mens der i løbet af den seneste uge er konstateret 202 smittetilfælde i kommunen.