Hjemsendt igen: Seks gode råd til hjemmearbejde

1. Skift arbejdsstilling

Fysioterapeuter siger tit, at "den bedste stilling er den næste". Pointen er, at der ikke findes én god arbejdsstilling, men det er vigtigt, at man skifter stilling løbende. Overvej for eksempel, om du indimellem kan stå op og arbejde.



2. Aktive pauser

Hold dine pauser væk fra skærmen. Sæt vasketøjet over eller gå en tur med hunden i frokostpausen.

3. Gå tur med telefonen

Rigtig mange af os kommer til at bruge mobiltelefonen hjemmefra. Fordelen er, at vi kan gå rundt, mens vi taler i telefon. Gør det til en vane.

4. Snak med kollegaer

Man mister hurtigt følingen med kollegaerne, når man ikke mødes ved kaffemaskinen. Det er okay at ringe bare for at høre, hvad der foregår.

5. Tag kontorstolen med hjem

Ingen ved, hvor længe vi skal arbejde hjemme. Så tal med din chef om at låne udstyr med hjem. Indret dig ordentligt med en god stol og få skærmen op i øjenhøjde. Husk også, at få fat i et eksternt tastatur, så du ikke skal sidde bøjet over skærmen.

6. Planlæg din dag

Tiden flyder let ud, når man mister sine faste holdepunkter. Planlæg, hvornår du gør hvad og husk at holde frokost.