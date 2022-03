Høje brændstofpriser får bilister til at ændre vaner

- Det får jo indflydelse på vores kunder og direkte på forbrugeren efterfølgende, så det er op ad bakke lige nu, siger Lasse Ødum.



I sidste ende betyder det, at det ikke kun er brændstoffet, der bliver dyrere, men også de varer vi køber i butikkerne.

Positiv bagside

Selvom Frank Weie er nødt til at fylde tanken op på sin arbejdsbil uanset benzinprisen, mener han alligevel, at de stigende priser godt kan få betydning for, hvor meget han bruger sin bil privat.

Hvor han før plejede at tage bilen 500 meter til det nærmeste supermarked, regner han nu med, at han vil begynde at gå i stedet for. Og omstillingen bliver ikke svær.

- Lige så snart det begynder at presse på økonomien, er man meget mere motiveret til at ændre vaner, siger Frank Weie.