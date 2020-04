Hold fast i traditionerne: Deltag i digital påskegudstjeneste på TV 2/Fyn

I disse tider, hvor fynboerne og resten af Danmark så vidt muligt holder sig hjemme, kan det være svært at markere påsken, som man plejer.

Påsken er nemlig den ubestridt største kristne højtid, og en del fynboer plejer derfor at lægge vejen forbi kirken for at deltage i gudstjenesterne. Men kirken er, som et led i at stoppe spredningen af coronavirus, lukket ned hele påsken.

Derfor kan man nu i stedet deltage i gudstjenster online. TV 2/Fyn har indgået et samarbejde med Fyens Stift, så fynboerne i påskedagene stadig kan deltage i de traditionsrige påskegudstjenester - det bliver bare hjemme fra sofaen i stedet for en kirkebænk. Hør den første andagt nu øverst i artiklen.

Palmesøndag Palmesøndag indleder påsken, og dermed indledes også rækken af gudstjenester, som man kan følge her på TV 2/Fyn. Dagen er opkaldt efter de palmeblade, man brugte til at hylde Jesus, da han red ind i Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede ham som en konge. Inden Jesus red ind i Jerusalem, blev han salvet, og med salvingen trådte han for alvor i karakter som Messias, der altså betyder 'Den salvede'. Kilde: Kristendom.dk

Coronavirus er en ubuden gæst

Det er biskop Tine Lindhardt, der står for gudstjenesterne i påsken, og hun har været biskop for Fyens Stift siden november 2012.

For selvom kirken er lukket ned, betyder det ikke, at påsken er aflyst. Og selvom coronavirus lige nu dikterer vores liv på mange punkter, så har vi stadig kærlighed. Det er blot nogle af de ting, Tine Lindhardt kommer omkring med sin andagt palmesøndag.

- Coronavirus spreder sig med lynets hast i landet, og den har mange med i sit følge. Frygt, bekymring, sygdom, død, adskillelse. Den er i høj grad en ubuden gæst, siger Tine Lindhardt og fortsætter:

- Det er besværligt, men der opstår også et enormt håb. Der er menensker, der kalder på os, og de kalder os ud af vores eget. Der er stadig masser af kærlighed at hente, siger hun.

Biskoppens prædiken kan være et lille lys i en ellers svær og mørk tid. De kommende korte påskegudstjenester er skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag.