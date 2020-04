Påskeharen spurgte, hvor alle børnene var: Vi lovede at bringe påskeæggene ud til jer

Påske betyder påskeæg for mange børn. Også for børnene i Vester Skerninge Børnehus. Men institutionen er som så mange andre institutioner lukket på grund af coronavirus. Den årlige påskejagt på børnehavens legeplads på Sydfyn er derfor aflyst.

Men børnene skal ikke snydes for det traditionsrige chokoladeæg. Påskeharen har nemlig fået nye venner, og de har lovet at hjælpe.

- Vi skal ud og aflevere påskeæg hos vores børnehavebørn, som er hjemme på grund af coronavirus, siger Gitte Krogh, pædagogisk teamleder i Vester Skerninge Børnehus.

Gitte Krogh har sammen med flere medarbejdere brugt dagen på at pakke 57 påskeæg ind og skrive en helt særlig hilsen fra påskeharen og personalet i børnehaven. De håber, at påskeharens hilsen kan minde børnene om den hverdag, som de kender og nok savner.

- Påskeharen plejer at komme i børnehaven hvert år og gemme påskeæg på legepladsen, og det kan den jo ikke i år. Så vi har skrevet et brev til børnene, siger Gitte Krogh.

Sammen med Gitte Krogh er Helle Madsen, pædagog i Vester Skerninge Børnehus, dagens to påskeharer. Og der var store smil på, da de skulle uddele eftermiddagens første påskeæg.

- At vi ikke har set hinanden så længe, og så blev de bare så glade og løsnede op. Så jeg er i hvert fald meget varm i hjerte, siger Helle Madsen.

Og begejstringen var uden tvivl gengældt. De to børn i døråbningen kunne forsikre Helle Madsen om, at de glædede sig til igen at være sammen med hende i børnehaven.

Jubel på Skype

På et personalemøde på Skype opstod idéen til den chokoladesøde hilsen.

- Der var en, der foreslog, at vi gik ud med et påskeæg til alle børn og sendte en lille påskehilsen. Så det opstod på et skypemøde i går, siger Gitte Krogh.

Pædagogerne savner børnene i børnehaven i denne coronatid. Derfor var jublen stor, da muligheden for at hjælpe påskeharen opstod.

- Det betyder rigtig meget for os alle sammen, at vi gør noget for børnene. Derfor kom den her idé op i går, og den var vi alle sammen jublende glade for, siger Helle Madsen og fortsætter:

- Jeg savner simpelthen hverdagen. Jeg savner at høre fra børnene og se dem. Jeg snakker jo med nogen af dem via telefon, og de savner også os.

Helle Madsen håber derfor, at den lille hilsen til børnene kan skabe det fællesskab og den samhørighed, som de normalt får i børnehaven.

- Ved at man får et påskeæg og brev, så tror jeg på, at det samler den her fællesskabsfølelse igen for os alle sammen. Vi er sammen om det her og tænker på hinanden, siger hun.

Påskehilsen til børnene Kære alle I skønne børn Påsken nærmer sig, og påskeharen har været forbi. Haren spurgte, hvor alle jer dejlige børn var, for han var klar til at gemme påskeæg på legepladsen som alle de andre år. Vi måtte fortælle, at I desværre var hjemme, fordi her er lukket på grund af corona. Det var en meget sød påskehare, så han stillede påskeæggene, og vi lovede at bringe dem ud til jer. Så her får I en lille påskehilsen fra påskeharen og fra jeres børnehave. Pas godt på jer selv og hinanden, indtil vi forhåbentlig snart skal være sammen igen. Knus fra personalet i børnehaven

