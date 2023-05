Hoteller fyrer op under klimaet: Grønne tiltag strutter på Fyn

Her har man plantet grønt på de flade tage for at absorbere CO2, skrottet de varmeforbrugende varmtvandsbeholdere, udskiftet belysningen på de lange gange med LED-pærer og automatiske følere, der dæmper lyset og indgået aftaler med To Good To Go, så madspildet reduceres.

Dertil kommer masser af snusfornuftige tiltag f.eks. slukker en automatisk føler nu 14 vinskabe hver nat, gammelt rugbrød og franskbrød genbruges i nye produkter og gammel frugt kandiseres og bruges igen i køkkenet.

Ifølge Tom Pelle Jensen var energiprisernes himmelflugt i forbindelse med Ukraine-krigen med til at få lyset til at gå op for mange hoteller. I Svendborg steg regningen med 600.000 kroner, og hotellet har siden sparet 20 procent på energien

Han forventer, at det inden for 1-2 år er 80 procent af hotelbranchen, der er certificeret.

- Du kan ganske enkelt ikke handle med staten, hvis du ikke er certificeret. Dertil kommer, at du inden udgangen af i år skal aflevere et klimaregnskab, siger Tom Pelle Jensen.

Det vil sige, at hotellerne skal bevise, hvor meget CO2, man udleder og reducerer hvert år.

Allerede i dag er bæredygtighed et konkurrence-parameter.



- Det er en trend, at mange konferencegæster spiser mindre kød. Hotellerne serverer også mindre kød på tallerkenen, og mange konferencegæster har nok også en opfattelse af, at meget voluminøse buffetter er noget svineri, siger Tom Pelle Jensen.

Men han registrerer også, at der er forskel på erhvervskonferencer, hvor hotellerne forventes at leve op til højeste standard inden for bæredygtighed, og så den private kunde.

- Som privatperson er det første, du tjekker ikke, hvor lille bruseren er, og hvor lidt vand der kommer ud af den, men derimod på, hvor meget du får ud af dine beskattede penge, siger Tom Pelle Jensen.

På Hotel Nyborg Strand har man de seneste år haft det helt store servicetjek på bæredygtighed.