Hun mistede sin mand til kræft - nu prøver hun at leve op til hans sidste ord

- For mig bliver det ikke mere meningsfuldt

Så hvad er det for et menneske, der nu skal stå i spidsen for Fjernvarme Fyn? Fra Louise Høst selv, lyder det:

- Jeg synes selv, at jeg gennemgående er et ret engageret menneske. Jeg er meget åben og i virkeligheden ret uformel.

Louise befinder sig bedst steder, hvor hun selv kan få lov til at gå til hånde, og derfor giver hendes nye arbejdsplads rigtig meget mening for hende.

- Jeg er godt tilpas med, at jeg nu skal et sted hen, hvor der er et helt kraftværk til min disposition, til fri leg. Men meningen ligger også i – hvis jeg skal skralde det hele af – at være med til at sikre, at der er en beboelig planet i fremtiden. For mig bliver det ikke mere meningsfuldt.