Hunderæd for raketter: Dyrepensioner er propfulde til nytår

Hunde hører pænt godt. De kan høre lyde ved både lavere og højere frekvenser end mennesker, og så er de bedre til at lokalisere, hvorfra lyden kommer.

Måske er det derfor, de fleste hunde har det lidt svært med nytårsaften.

Det oplever de fynske hundepensioner, hvor der er fulde huse, når det nye år skal skydes ind. En af dem er Ærtebjerg Hundepension på Sydfyn. Her har de været nødt til at afvise mange hundeejere, som frygter nytåret for de firbenede.

Det er slet ikke sjovt at have en hund, der er bange nytårsaften. Det stresser vældig meget for alle andre også Ketty Weile, hundeejer

- Vores faste kunder er skrevet op fra sidste år, og så kommer der også nogle nye. Men desværre kommer har vi sagt nej til mellem 30 og 40 hunde. Man kan ikke pludselig have 100 hunde, fordi det er nytår, siger Birgitte Frederiksen, ejer af Ærtebjerg Hundepension.

De dyreinternater og hundepensioner, TV 2/Fyn har været i kontakt med, fortæller, at nytåret er travlt, fordi mange er opsatte på at få deres hunde ud af byerne til nytår.

Forbud mod affyring

Ærtebjerg Hundepension ligger ude på landet - i god afstand fra de største brag. For at få hundene til at falde til ro sætter man blandt andet musik på.

- Selvfølgelig kan vi høre fra Lundeborg og fra Oure, men man kan ikke forbyde folk at skyde nytårsfyrværkeri af. Men vi gør det selvfølgelig ikke selv, for hundene er her, fordi de er bange, siger Birgitte Frederiksen.

Læs også Stjålet fyrværkeri: Boldklub håber at formindske tab, men dropper salg

Men den beslutning har ikke kun været populær.

- Vores søn har været rigtig træt af det som lille og som ung knægt, at der ikke er noget fyrværkeri her. Men sådan er det bare, siger Bigitte Frederiksen.

Hunderæd for raketter

En af dem, der kommer til at opleve årsskiftet på Ærtebjerg Hundepensio, er Welsh Corgien Jara. Den bliver bange, lige så snart raketterne flyver.

- Hun er blevet meget bange for fyrværkeri og vil slet ikke udenfor. Virkelig bange, sige hundes ejer Ketty Weile.

Hun har haft tidligere hunde derhjemme til nytår, hvor hun blandt andet har givet dem noget beroligende. Men hun oplevede, at de var helt ved siden af sig selv - og stadig bange. Derfor har hun allerede nu sikret Jara plads på Ærtebjerg Hundepension til næste år.

- Det er slet ikke sjovt at have en hund, der er bange nytårsaften. Det stresser vældig meget for alle andre også, siger Ketty Weile.

Der findes ingen samlet opgørelse over hvor mange penge, vi danskere hvert år bruger på vores kæledyr. Men en stor undersøgelse er på vej om det i 2021.