Stjålet fyrværkeri: Boldklub håber at formindske tab, men dropper salg

Idéen var at tjene lidt ekstra penge til klubkassen i de måneder, hvor der ikke er så mange andre aktiviteter. De seneste fem år har Tåsinge Forenede Boldklubber derfor haft fyrværkeriudsalg mellem jul og nytår.

Men efter man to år i træk har fået stjålet fyrværkeri, dropper klubben salget fra næste år.

Fredag aften var der indbrud i de to containere, hvor klubben opbevarede sit fyrværkeri, og det lykkedes tyvene at slippe afsted med raketter, batterier og andet krudt for 125.000 kroner.

Jesper Piil Thomsen, der er formand i klubben, håber, at man får solgt så meget som muligt af det fyrværkeri, man har tilbage, så man kan formindske tabet. Samtidig har man købt et nyt parti fyrværkeri, som man håber at få solgt.

- Vi håber at gøre underskuddet så lille som muligt, så vi i stedet for de 125.000, som de cirka er løbet med, måske kan reducere det til 50.000 eller 40.000. Og så håber vi at folk er behjælpelige med at indsamle nogle ekstra penge. Enten i form af et forhøjet kontigent eller noget ekstra sponsorindsamling i januar, siger han til TV 2/Fyn.

Klubben har sat vagter op for at undgå at blive bestjålet igen.

Ikke forsikret

Da Tåsinge Forenede Boldklubber ikke havde forsikret fyrværkeriet, risikerer klubben, at man ikke kan betale regningen til Aalborg Fyrværkerifabrik. Det kan true klubben på sin eksistens. Formanden erkender, at man måske burde have fået en forsikring efter erfaringerne sidste år.

- Jo, det kunne man sagtens sige. Men det har ikke været noget problem tidligere, og sidste år var det heller ikke noget problem. Der var det bare en lille container og et lille parti, som blev tømt. Vi har aldrig haft indbrud i den store container før. Det er selvfølgelig selvforskyldt det meste, men vi er trods alt kun mennesker, og vi er frivillige. Det er sådan, det er, siger han.

Sidste år fik klubben stjålet for 26.000 kroner fyrværkeri. Ved den lejlighed blev det dog fundet og leveret tilbage igen, og tre mænd blev anholdt.

De kedelige erfaringer betyder, at man ikke sælger fyrværkeri næste år.

- Vi har måske tjent 100.000 på de fem år, vi har solgt fyrværkeri, og de er væk i år. Det tror jeg simpelthen ikke på, vi gør. Jeg gider i hvert fald ikke arbejde i det mere, siger Jepser Piil Thomsen.

Lokale støtter op

På Facebook har klubben opfordret lokale til at støtte op ved at købe deres fyrværkeri og Tåsinge Forenede Boldklubber efter tyveriet.

Og søndag eftermiddag fulgte flere op på netop den opfordring.

- Vi har læst, at de har haft en uheldig episode med, at de havde fået stjålet deres fyrværkeri herovre. Og så er jeg tidligere fodboldspiller herovre, så selvom vi bor en 7-8 kilometer væk, så har vi valgt at køre herover, selvom vi egentlig havde købt fyrværkeri, så har vi købt lidt ekstra, siger Morten Møller.

Samme melding kommer fra Max Groth Hansen fra Tåsinge, der også er kommet for at købe fyrværkeri.

- Det er for at støtte dem, efter at de har fået stjålet det hele igen, siger han og fortsætter.

- Vi har nok købt lidt ekstra i år. Det har vi helt sikkert. For at støtte dem.

