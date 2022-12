Hver fjerde fyrværkeriulykke rammer børn

Mere end hver fjerde fyrværkeriulykke ramte sidste nytår børn under 15 år.

I alt 47 børn under 15 år kom til skade med fyrværkeri, viser den årlige opgørelse fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital (OUH).

- Det er en stigning i forhold til året før, men det er stadig i den lave ende sammenlignet med antallet at fyrværkeriulykker de seneste 25 år, siger overlæge Christian Færgemann, Ulykkes Analyse Gruppen, i en pressemeddelelse.

Andelen af alvorlige skader er dog ikke faldet, påpeger han.

Fem ud af de 47 tilskadekomne børn var ude for en alvorlig fyrværkeriulykke, og det er en fordobling i forhold til året før.

Tallene viser, at det er de 10- til 14-årige, der er mest udsatte, når det gælder ulykker.

Få bruger beskyttelsesbriller

Af den årlige opgørelse fremgår også, at under halvdelen - 42,6 procent - af de tilskadekomne børn havde beskyttelsesbriller på, da ulykken skete.

Overlægen kalder det "trist", at relativt få beskytter øjnene.

- Det er klart, at det er ekstra ærgerligt at få patienter ind, som kunne undgå en alvorlig skade med sikkerhedsbriller på.

- Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at huske brillerne, uanset om man er barn eller voksen, og om man er tilskuer eller selv tænder op, siger Carsten Færgemann.

I Børneulykkesfonden minder generalsekretær Henriette Madsen om, at forældrene skal huske at lære børn at omgås fyrværkeri på en sikker måde.

- De fleste børn får på et tidspunkt interesse for fyrværkeri, og så er det vigtigt, at du som forælder er klar til at tale med dit barn om, hvordan man omgås fyrværkeri på en sikker måde, siger hun.

174 fyrværkeriulykker

Sidste nytårsaften blev der registreret i alt 174 fyrværkeriulykker for alle aldersgruppen. Det er en stigning på 5,5 procent i forhold til året før.

Som nævnt udgjorde ulykker med børn 27 procent af alle fyrværkeriulykker.

Børn og unge under 18 år må ifølge loven ikke købe fyrværkeri.

Flere politikere ønsker at begrænse perioden, hvor man må affyre fyrværkeri. I dag må man fyre krudt af fra den 27. december. Dansk Folkeparti vil gøre det lovligt fra klokken 15 nytårsaftensdag.

Det vil glæde både firbenede og veteraner, der påvirkes af de mange skud på himlen omkring nytåret.