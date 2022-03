Hvert år dør flere af livsfarligt byggestøv - nu går særlig indsats i gang

Håndværkere kan også blive udsat for farlige stoffer i byggematerialer.

Ved at bore i beton, kan der udvikles støv kaldet kvartsstøv, som er kræftfremkaldende. Det gælder også ved indånding af træstøv og røg fra svejsearbejde.

- Vi oplever faktisk ret alvorlige helbredsproblemer. Hvert år er der mennesker, der dør, hvor dødsfaldene kan relateres til støv på arbejde, siger Lene Teilberg.

- Der er også rigtig mange mennesker, der oplever nedsat livskvalitet, som følge af den påvirkning, de bliver udsat for på deres arbejde.

Begræns støvet ved rengøring

Hos C & W Arkitekter i Svendborg er de opmærksomme på, at det kan være farligt igennem en længere periode at blive udsat for støv på arbejdspladsen.

- Vi tænker allerede på støv i forbindelse med planlægningsfasen, siger Preben Wibe, der er byggeleder og tilsynsførende hos C & W Arkitekter.

- De enkelte håndværkere har ansvaret for at få rengjort og støvsuget efter sig. Der har vi blandt andet fokus på støvsugningen, som er et stort tema under rengøringen.

Ved at gøre rent og begrænse støvet, bliver medarbejdere beskyttet mod farlige lungesygdomme og nedsat lungekapacitet.