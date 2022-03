Oscarvinder filmatiserer fynsk krigshistorie

- Befrielsen er et gribende og nervepirrende 2. Verdenskrig-drama om en nations sjæl under pres. En dramatisk og nuanceret skildring af medmenneskelighed og had, håb og moral - og en fortælling om det grufulde dilemma mange danskere blev sat i, netop som de troede krigen var slut og et nyt liv skulle til at begynde, skriver FilmFyn i en pressemeddelse.

Anders Walter modtog en Oscar i 2014 for kortfilmen Helium, og er nu efter flere års planlægning klar med sin første danske spillefilm.



Optagelserne på Fyn fortsætter frem til efter påske og filmen har forventet biografpremiere 23. september 2023.