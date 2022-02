Ingen kompensation for aflyste russiske arrangementer

Det er dog ikke en mulighed, lyder det fra Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær.

- Det tror jeg ikke, vi ville kunne gøre. Det er private kulturinstitutioner, og de råder selv over deres aktiviteter. Min opfordring ville være, at man i samarbejde med de lokale aktører, der er omkring sådan et arrangement, prøver at se, om der er en måde, man kan dele regningen på, siger han.

Koster arrangør halv million

Odenses musik- og teater hus, Odeon, skulle på lørdag have dannet rammerne om en optræden af Den Russiske National Ballet.

1.400 mennesker har købt billet, men forestillingen er efter regeringens opfordring aflyst.

Det har Comwell, der driver Odeon, besluttet. Og det har resulteret i protester fra den danske arrangør af balletten, Peter Sindberg, der er direktør i PH-Show.

- Vi vil ikke acceptere at blive udelukket. Så mister jeg cirka en halv million kroner. Det tyske firma Highlight Concerts, der står bag truppen, forventer stadig, at de skal spille, sagde han søndag til TV 2 Fyn.