Irriteret patientformand: - Man ønsker at tage patienterne som gidsler

Hvis ikke det sker, skal der i stedet bruges yderligere ressourcer på at igen at rykke de patienter, som så alligevel ikke kan blive opereret.

- De her folk skal bruge deres tid på at gøre folk raske og ikke på at flytte rundt på tider.

Hans store håb er derfor, at parterne sætter sig sammen, erkender at kursen mod konflikt ikke går og derfor snarest kan finde en løsning.

- Der er brug for folk, der kan finde løsninger. Ikke folk, der laver konflikter.

- Vi har jo en tradition for, at arbejdsmarkedets parter selv løser problemerne. Men det her er bare for store omkostninger, siger patientformanden.

Oversygeplejerske: Et greb man har lov at tage

Et af de steder, hvor strejken kan få indflydelse, er på ortopædkirurgisk afdeling på OUH. Her kan patienter, der for eksempel skal have ny hofte, sandsynligvis forvente at få udskudt deres operation.

På afdelingen er man nu i gang med at vurdere, hvilke patienter der kan vente med operationer, og hvilke patienter der ikke kan.

Marianne Lundegaard, der er oversygeplejerske på afdelingen, mener ikke, patienterne bliver taget som gidsler, som patientformanden mener.

- Det er jo en lovligt varslet konflikt, og det har vi stor respekt for. Det er et greb, som man har lov til at tage som fagforening, og det skal vi respektere. Men selvfølgelig er der patienter, som kommer til at vente, siger hun.