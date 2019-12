Juletræ i plastik?: - Der er kæmpe interesse

Om 22 dage er det juleaften, og det betyder for mange fynboer, at de skal ud og anskaffe sig et juletræ. Men stadig flere tager ikke turen ud i kulden med sav og økse.

For juletræer af plastik bliver stadig mere populære at danse omkring, lyder det fra flere fynske havecentre.

I både Harald Nyborg og Plantorama i Odense har de langet flere plastikjuletræer over disken end tidligere.

- Der er kæmpe interesse. Folk vil rigtig gerne have juletræet til at stå hele december. Det ægte visner jo efter 14 dage inde i varmen. På den her måde er det en del af julepynten hele december, siger Ida Galsgaard, afdelingschef i boligafdelingen i Plantorama i Odense.

Flere fordele

Selvom antallet af solgte plastikjuletræer er vokset, foretrækker de fleste dog stadig et ægte granjuletræ. Men plastikken har alligevel klare fordele, hvis man spørger nogle af køberne.

- Jeg kan ikke tåle grantræer, derfor er det meget fint at have det i plastik. Det skal ligne et rigtigt juletræ -også selvom det er af plastik, siger Vivi Hansen, der netop er ude for at erhverve sig et af slagsen.

Men der er også helt andre tanker, som gør sig gældende hos fynboer, der er parat til at få julen ind i stuen, men vælger et træ af plastik.

- Jeg synes, det er synd for træerne. Hvert eneste år bliver der fældet så mange, og bagefter bliver det smidt ud, siger Vigga Koczyk.

Misforstået hensyn til klimaet

Og netop miljøet er noget, der fylder hos flere af de kunder, der vælger et levende træ fra, og som TV 2/Fyn har talt med.

Tidligere har blandt andet en canadisk undersøgelse vist, at man skal genbruge plastiktræet i mindst 20 år for, at det bliver mere klimavenligt end et nyt, ægte juletræ, der skal skiftes ud hvert år.

Når det er sagt, så er der også en gruppe, der synes, at klimabevidstheden ikke skal tage overhånd i julen.

- Selvfølgelig skal vi passe på miljøet, men jeg synes også, vi skal passe på, vi ikke går i selvsving, så vi bevarer nogle af vores gamle traditioner, siger Hanne Rasmussen.