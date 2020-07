Kø og tung trafik: Markant flere biler på vejene i ferien

Danskerne holder ferie hjemme, og det kan mærkes i trafikken. Særligt lørdage er der ekstraordinært meget trafik.

Denne lørdag er også præget af ekstraordinært meget trafik på de fynske veje.

- De sidste to lørdage og formentlig også i dag kan vi mærke, at der er ekstraordinært meget trafik på vejene, siger vagthavende ved Vejdirektoratet, Nicholas Petersson.

Store rejsedag

Det er særligt rejsende mellem landsdelene, der fylder på Fynske Motorvej, men også andre steder kan man mærke tæt og tung trafik.

Omkring Tåsinge og Svendborg opleves der i øjeblikket også meget trafik. Hos TV 2/Fyn har vi fået indtil flere meldinger om lange kødannelser i området.

- Det er helt klassisk, at i de store sommerhusområder, er der meget trafik og rigtig meget tryk på indtil klokken 15, siger Nicholas Petersson.

Lørdage i sommerferieperioden er som regel altid præget af meget trafik med folk, der rejser til eller fra sommerferiedestinationen, men i år er formentlig særlig grundet coronapandemien, der holder mange danskere i landet.

- De sidste to lørdage og i dag har vi som sagt mærket meget trafik. Så det ser ud som om, at det godt kan holde stik med, at der er mange i Danmark, som bliver i Danmark og tager bilen, siger Nicholas Petersson.

Ingen store uheld på Fyn

For fynboer og turister er trafikken særligt tung omkring Storebælt, Middelfart og Tåsinge. Syd for Odense opleves der også tung trafik, fremgår det af Vejdirektoratets trafikkort.

- Vi har undgået de helt store uheld på Fyn lige nu, og det hjælper på det, siger Nicholas Petersson.

Han fortæller, at den tunge trafik formentlig vil fortsætte helt indtil klokken 15, da mange rejser fra ferieområder omkring klokken 11.