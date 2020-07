Kø ved bro: Vejarbejde forlænger rejsetid

Siden maj har trafikken mod Jylland over Den Nye Lillebæltbro været påvirket af et igangværende renoveringsprojekt på broen.

Og ferietrafikken er ingen undtagelse. Det giver lørdag eftermiddag en kø på omkring fem kilometer frem mod broen, oplyser Vejdirektoratet til TV 2/Fyn.

- Det har været overvejet, om arbejdet skulle nedlægges om lørdagen, men det kan kun gøres, når det ikke regner, derfor er de nødt til at fortsætte, når de har mulighed for det, fortæller vagthavende hos Vejdirektoratet Brit Osted Nielsen.

Mange bilister har i stedet prøvet lykken på Den Gamle Lillebæltsbro, hvor der ligeledes er opstået kø.

- Det giver samme problem. Så jeg vil ikke anbefale, at man tager den vej. Jeg tror, Den Nye Lillebæltsbro er hurtigere, siger den vagthavende.

Flaskehals

Det er Den Ny Lillebæltsbros stålkonstruktioner der er ved at blive renovere. Arbejdet med broen står på til oktober og lukker sporet længst til højre i retning mod Jylland.

Det gør, at der opstår en flaskehals foran broen, der først bliver opløst, når der igen er tre spor på broen.

De lange køer har vist sig de seneste lørdage, som er store skiftedag for danskere i sommerehus rundt omkring i landet.

Spidsbelastning hele dagen

Hos Vejdirektoratet regner man med, at køerne omkring broerne aftager omkring aftensmadstid.

Normalt er spidsbelastningen i tidsrummet 11-15, men de seneste weekender har den varet næsten hele dagen, fortæller Brit Osted Nielsen.

- Mange er måske vant til at holde ferie i udlandet og ikke vant til at køre så langt, og det påvirker også trafikken, siger hun.

Vagthavende anbefaler, at man i stedet venter til efter aftensmaden lørdag med at køre - eller hvis muligt søndag. Skal man afsted næste weekend er det med at tage tidligt afsted. Gerne omkring klokken 7, hvis man vil undgå den værste trafik.