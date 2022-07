Køligere vejr i weekenden med risiko for byger

Sommerglade danskere gør klogt i at pakke regnjakken.

Det ellers så dejlige sommervejr bliver nemlig afløst af blæst og byger, siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Zhang.

- Temperaturen, i hvert fald lørdag, bliver jo ikke prangende. Den kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, så en lun trøje ville da nok være en god idé - og nok også en paraply, for der kan altså godt komme en enkelt byge, siger Mette Zhang, men får hurtigt tilføjet, at en regnjakke nok egner sig bedre end en paraply til en festival, hvor folk stimler sammen.

Mette Zhang bringer lidt kedelige nyheder til dem, som var blevet godt vante af den varme afrikanske luft, som trak nord over Europa og var tæt på at skabe rekordtemperatur i Danmark.

- Vi får efterhånden vores vejr ind fra en mere vestlig retning, og det er bare lidt mere ustadigt, noget køligere og til tider mere blæsende, siger hun.

Fredagen lægger ud med overskyet vejr de fleste steder, og især først på dagen kan der komme nogle byger, som kan være kraftige og med torden lokalt.

- Men der er da det lille lyspunkt, at det ser ud som, at der her i eftermiddag i den sydlige del af landet kan komme enkelte solstrejf, siger Mette Zhang.

- Hvis vi ser på i aften, hvis der nu var nogen, som havde håbet på en grillaften, ja, det ser måske heller ikke så fantastisk ud til det.

Lørdag får Danmark lidt eftermiddagssol og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men det er også en dag, der er præget af svag til frisk vind. Aftenen og natten kan da også byde på byger og regn.