Kør uden om byen og spar penge – minister vil indføre roadpricing

Det kan komme til at koste penge at køre på de fynske veje.

I hvert fald nogen steder.

Transportminister Thomas Danielsen (V) har nemlig en klar ambition om at indføre såkaldt roadpricing i hele landet.

Roadpricing er en kørselsafgift, hvor prisen afhænger af forskellige parametre. Det kan for eksempel være, om man kører i myldretiden, om der generelt er meget trængsel på vejene, eller om der er mulighed for offentlig transport.

- Hvis man implementerede det i Danmark, så vil man fjerne de faste grønne afgifter og så til gengæld have variable kørselsafgifter, siger Thomas Danielsen.

- Kører du ind til Odense, hvor der er hård trængsel, så skal det være meget dyrt. Kører du ind til Odense, hvor der ikke er myldretid, så skal det være billigt, og kører du rundt på Langeland, så skal det stort set altid være billigt, for der har man behov for bilen, forklarer transportministeren.

Forsøg med gps og pengekonto

I første omgang deltager 2.300 udvalgte danskere i et forsøg med roadpricing.

Her får bilisterne monteret en gps i bilen, som kan registrere, hvor og hvornår de kører. Samtidig får de en konto med penge, hvor de får mulighed for at hæve de penge, de ikke bruger. Det betyder, at hvis de kører meget i større byer eller i myldretiden, så får de færre penge udbetalt, end hvis de kører i landdistrikterne.

Det skal blandt andet motivere forsøgspersonerne til vælge kollektiv transport fremfor bilen.

- Hele pointen er, at vi kan skræddersy adfærdsregulerende tiltag, og det er utrolig attraktivt, fordi du kan ikke bygge dig ud af den infrastruktur, der skal til at skabe den trængsel. Vi vil jo gerne sikre, at skal du ind til Odense centrum i myldretiden, så kan det være, du finder det attraktivt at lade bilen stå og tage bussen, siger Thomas Danielsen.

Beslutning for fremtidens politikere

Forsøget er endnu ikke gået i gang, og ifølge Thomas Danielsen skal resultaterne først evalueres i 2025. Derfor kan ministeren endnu ikke sige noget om, hvad roadpricing eventuelt vil komme til at betyde for fynboerne.

- Det er alt for tidligt at sige noget om, hvordan en endelig model kommer til at se ud. Det er fremtidens politikere, der kommer til at afgøre det, hvis man vælger at gå videre med det, siger transportministeren.

Han understreger dog, at hvis man vælger at implementere afgifterne i fremtiden, så skal staten og kommunerne koordinere, så man ikke risikere at betale flere afgifter.

I Odense Kommune er man selv gået i gang med at mindske trafikken i byen. For nyligt præsenterede man tre forskellige bud på, hvordan byen i fremtiden bliver grønnere.